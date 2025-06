Gli spari e la cattura Il blitz dei carabinieri E i vicini sotto choc | Orrore insospettabile

In un tranquillo angolo di campagna toscana, il caldo primaverile ha presto lasciato spazio a un’ondata di shock e incredulità. Gli spari, la cattura dei sospettati e il blitz dei carabinieri hanno sconvolto i vicini, testimoni di un orrore insospettabile. La vicenda, che coinvolge la guardia giurata Vasile Frumuzache, è un inquietante intreccio di mistero e violenza, rivelando una realtà ben lontana dalla normalità. Solo che ieri mattina questo...

Il caldo della primavera della campagna toscana, un efferato omicidio e l’arrivo dei giornalisti. Sembra la trama di una serial, ma purtroppo è la realtà dei fatti che vede protagonista la guardia giurata Vasile Frumuzache, reo confesso dell’omicidio di Denisa Paun, l’escort scomparsa da Prato il 16 maggio scorso e anche dell’assassinio di un’altra ballerina, Ana Maria Andrei, romena scomparsa ad agosto del 2024. Solo che ieri mattina questo, Frumuzache, non lo aveva ancora rivelato a chi, la sera prima, lo aveva arrestato. Un’operazione, quella condotta dai carabinieri della stazione di Monsummano, che non è stata per nulla semplice ma che soprattutto ha destato non poco clamore nella profonda campagna della periferia cittadina dove il reo confesso abitava con sua moglie e i suoi due bambini di 4 e 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli spari e la cattura. Il blitz dei carabinieri. E i vicini sotto choc: "Orrore insospettabile"

In questa notizia si parla di: Carabinieri Spari Cattura Blitz

