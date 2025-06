Gli ottant’anni di CNA punto fermo in movimento

Gli ottant’anni di CNA Ravenna rappresentano un vero e proprio punto fermo in un movimento in continua evoluzione. Ieri, il Teatro Alighieri ha accolto con entusiasmo le celebrazioni di questo traguardo storico, testimoniando la forza e la passione di un’organizzazione che da sempre sostiene gli artigiani del territorio. Un anniversario che invita a riflettere sul passato e a guardare con fiducia al futuro, continuando a essere motore di crescita e innovazione.

Teatro Alighieri gremito ieri per le celebrazioni di un traguardo storico: gli 80 anni di CNA Ravenna. Il 5 giugno del 1945, come si legge nel verbale di costituzione, ".alle ore 10 antimeridiane.in via Corrado Ricci n. 29." il comitato promotore composto da Guido Montanari, Mario Benelli, Michele Missiroli, Renato Zanotti, Alfredo Celotti, Francesco Busa costituì "ex novo l'organizzazione degli artigiani in provincia di Ravenna con la denominazione di "Unione Artigiani della Provincia di Ravenna", poi diventata CNA. "La nostra organizzazione, con i suoi artigiani e i suoi imprenditori – ha affermato il presidente CNA Ravenna, Matteo Leoni – è stata una forza su cui il Paese ha potuto contare.

