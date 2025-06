Gli italiani sono contro la guerra in Ucraina e difendono le ragioni di Gaza contro il genocidio di Netanyahu | è populismo anche questo?

Gli italiani manifestano una posizione articolata e profonda, opponendosi alla guerra in Ucraina e sostenendo Gaza contro il presunto genocidio di Netanyahu. Questa volontà di pace e mediazione rappresenta una risposta politica autentica o si tratta di populismo mascherato? La domanda diventa cruciale: siamo pronti ad ascoltare e accogliere questa voce, o preferiamo chiudere gli occhi di fronte alle possibilità di dialogo? La scelta tra responsabilità e demagogia può cambiare le sorti di un cammino condiviso.

Coloro che nei sondaggi chiedono la fine del conflitto e si esprimono a favore di Gaza stanno indicando una via politica precisa di mediazione: qualcuno è disposto ad accoglierla oppure pensate che sia populismo (e menefreghismo) anche questo?

