In un momento di crisi e tensione, cittadini israeliani si mobilitano per la pace, sventolando cartelli che chiedono: "Dove è l'umanità di Israele?". La manifestazione, promossa da "Standing Together", testimonia il desiderio di un futuro di convivenza e rispetto tra israeliani e palestinesi. In un contesto segnato da conflitti e sofferenze, queste voci rappresentano un appello urgente a fermare la guerra e investire in dialogo e solidarietà.

Milano, 6 giu. (askanews) - "Dove è l'umanità di Israele?", recita così uno dei cartelli esposti durante la manifestazione di cittadini israeliani alla frontiera con la Striscia di Gaza per chiedere al governo israeliano di fermare la guerra. La protesta è stata organizzata da "Standing Together", una associazione israelo-palestinese che si batte per ottenere pace e uguali diritti fra israeliani e palestinesi. "A poche centinaia di metri dal confine di Gaza si possono vedere i proiettili dell'artiglieria dell'esercito, noi siamo qui per protestare contro l'annientamento e la guerra, la fame e le uccisioni a Gaza - dice Alon-Lee Green, cofondatore dell'associazione - Siamo qui per chiedere la restituzione di tutti gli ostaggi in un accordo e per chiedere al nostro governo di fermare questa follia, di fermare gli orrori, perché non possiamo vivere così mentre così tante persone muoiono ogni giorno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli israeliani che manifestano sul confine di Gaza: basta guerra

