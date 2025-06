Gli insetti a tavola? Già ne mangiamo tanti a nostra insaputa parola di Alessandro Borghese

Gli insetti a tavola sono ormai protagonisti di un dibattito acceso, tra scettici e sostenitori. Alessandro Borghese, noto chef e volto noto della cucina italiana, non ha paura di rompere gli schemi e afferma con fermezza che, in fondo, già consumiamo insetti senza saperlo. La sua opinione, lapalissiana e sorprendente, invita a riflettere su un futuro gastronomico tutto da scoprire e sperimentare.

“Mangiamo mezzo chilo di insetti all’anno senza saperlo. Quando processano caffè, pasta e riso qualche insetto finisce dentro”: così Alessandro Borghese - Sapevi che, senza nemmeno accorgertene, consumiamo mezzo chilo di insetti all'anno? Alessandro Borghese l'ha rivelato durante il panel “La cucina è un palcoscenico” a Milano, dove ha sottolineato un futuro gastronomico inaspettato: gli insetti come nuova frontiera culinaria.

