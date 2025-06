Gli imprenditori di pace presenti a Rondine

Oggi a Rondine si celebrano gli imprenditori di pace, protagonisti di un movimento che unisce successo e valori etici. Tra i presenti, figure di spicco come Brunello Cucinelli, Massimo Mercati e altri ancora, che testimoniano come l’impegno aziendale possa contribuire a costruire un futuro più giusto e sostenibile. È un momento di ispirazione e di speranza: insieme, dimostrano che il profitto può essere fonte di progresso per tutta la comunità .

Rondine, tutte le personalità presenti oggi - Oggi, un evento di grande rilievo mette in luce la varietà e la complessità delle personalità che animano il nostro panorama istituzionale.

Il giorno di Mattarella a Rondine: prima dal Papa poi nel borgo della pace. La marcia, il festival, i giovani - Storica visita del presidente della Repubblica nella Cittadella dove dai conflitti si costruisce la pace. Liliana Segre in forse, presenti i figli

Presidente Mattarella a Rondine: migliaia di giovani in marcia per la pace - RONDINE - Sergio Mattarella a Rondine Cittadella della Pace, Arezzo, venerdì 6 giugno per l'inaugurazione di YouTopic Fest 2025, festival internazionale del conflitto, di scena da 6 a 8 giugno

È il giorno di Mattarella a Rondine nel segno della pace - Oggi è il giorno di Sergio Mattarella che torna ad Arezzo per inaugurare il festival di Rondine. Un evento dentro l'evento che attrae alla cittadella della pace migliaia di persone.