gli epstein files tirati in ballo da elon musk potrebbero mettere in guai seri donald trump

mentre il mondo intero si chiede quale sarà il prossimo capitolo di questa saga infuocata. Con gli Epstein files che fanno capolino nel confronto, le implicazioni potrebbero scuotere anche le fondamenta di figure di primo piano come Donald Trump, portando a scenari imprevedibili e ricchi di suspense.

Metà del mondo sta seguendo con apprensione l’acceso scontro tra Elon Musk e Donald Trump, un tempo alleati, ora acerrimi nemici. L’altra metà, invece, aveva indovinato l’epilogo della loro bromance con uno scarto di almeno sei mesi. Che siate caduti dal pero o che abbiate già messo i popcorn in microonde, poco importa: la rapida escalation che ha incrinato -forse per sempre- il rapporto tra due degli uomini più potenti del pianeta, terrà banco per le prossime settimane. Dopo una serie di reciproche accuse d’ingratitudine e insulti di vario genere, il patron di Tesla ha deciso di calare il poker d’assi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it