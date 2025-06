Gli effetti del dieselgate pesano ancora sulla salute degli europei

Il Dieselgate ha segnato un’epoca, rivelando come un gigante dell’auto abbia manipolato i test per nascondere la reale inquinamento. Ancora oggi, le conseguenze di quella frode si fanno sentire sulla salute degli europei. Dopo anni di battaglie legali, quattro ex manager sono stati finalmente condannati. Scopri nel nostro video come questa vicenda ha cambiato il volto dell’industria automobilistica e cosa possiamo fare per proteggere il nostro futuro. Leggi di più!

Nel 2015 si scoprì che la Volkswagen aveva imbrogliato nei test sulle auto diesel, facendo circolare milioni di veicoli inquinanti. Ora quattro ex manager sono stati condannati.

