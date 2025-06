Gli auguri della Ssc Napoli ad Alessandro Buongiorno

Il Napoli si unisce ai festeggiamenti per i 26 anni di Alessandro Buongiorno, il giovane e promettente difensore che incarna lo spirito partenopeo. Con affetto e stima, la societĂ azzurra ha rivolto i suoi piĂą calorosi auguri al talento napoletano, celebrando non solo il suo compleanno, ma anche il valore che porta in campo e fuori. Tanti auguri, Alessandro, che questa giornata sia ricca di gioia e successi!

Gli auguri del Napoli per il difensore partenopeo. Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, compie oggi 26 anni. Ecco gli auguri della societĂ sul sito ufficiale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gli auguri della Ssc Napoli ad Alessandro Buongiorno

In questa notizia si parla di: Auguri Napoli Alessandro Buongiorno

Spena Presidente del Tribunale, gli auguri dalla Corte d’Appello di Napoli - Francesca Spena è stata appena nominata Presidente del Tribunale di Avellino. Con un'esperienza giuridica che inizia nel 1991, ha ricoperto ruoli importanti, iniziando il suo percorso a Napoli e proseguendo a Caserta.

| Auguri a Buongiorno che compie oggi 26 anni! Alessandro Buongiorno è nato il 6 giugno 1999 a Torino Auguri Blue Wall #Napoli1926AmoreInfinito #AG4IN #naplestars #4Ever Partecipa alla discussione

COMPLEANNO IN CASA NAPOLI - Auguri ad Alessandro #Buongiorno che oggi compie 26 anni Partecipa alla discussione

Gli auguri della Ssc Napoli ad Alessandro Buongiorno - ForzAzzurri.net - Gli auguri del Napoli per il difensore partenopeo. Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, compie oggi 26 anni. Ecco gli auguri della società sul ... Si legge su forzazzurri.net

Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Alessandro! - Festa in casa Napoli oggi, con il compleanno di Alessandro Buongiorno. "Alessandro Buongiorno compie 26 anni. Il difensor ... Segnala ilnapolionline.com

Buongiorno pilastro azzurro, la sua prima stagione a Napoli tra entusiasmo e infortuni - Buongiorno è stato il grande acquisto difensivo del nuovo Napoli di Conte. Arrivato per 35 milioni ha subito dimostrato le sue doti in campo. Come scrive internapoli.it

DE LAURENTIIS sbotta contro il giornalista!