Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CORTONA domenica 15 giugno

Preparati a vivere un’esperienza unica: gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano a Cortona! Domenica 15 giugno, la celebre bancarella di qualità più amata d’Italia trasforma la frazione Camucia in un vivace mercato all’aperto, dove il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda si incontrano in un’ambientazione suggestiva. Non perdere questa imperdibile occasione di scoprire l’eccellenza italiana sotto il cielo di Cortona.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, arrivano per la prima volta a grande richiesta in città con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Con l’estate alle porte, si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 15 giugno a CORTONA, nella frazione CAMUCIA, in Via Lauretana e limitrofe. Dunque, un’occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che l’hanno a lungo reclamata: come sempre una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CORTONA domenica 15 giugno

