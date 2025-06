Gli alunni del plesso scolastico Nicola Sala in visita al comando dei Carabinieri

Gli studenti del plesso scolastico Nicola Sala hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, immergendosi nel cuore della legalità e scoprendo il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine. Questa visita, ricca di emozioni e insegnamenti pratici, ha rafforzato nei giovani cittadini il senso di responsabilità e rispetto per le istituzioni. Un’occasione speciale per avvicinare i bambini ai valori fondamentali della nostra società, contribuendo a formare cittadini consapevoli e attivi.

Una giornata speciale, all'insegna della legalità, della scoperta e dell'entusiasmo: è quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Federico Torre" di Benevento, che nei giorni scorsi hanno fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo sannita. I giovani studenti, accompagnati dai docenti, sono stati accolti dal Comandante della Compagnia, Maggiore Emanuele Grio e dal personale dei reparti della sede, Stazione, Nucleo Operativo e Radiomobile e Centrale Operativa, che li hanno guidati in un viaggio affascinante alla scoperta delle molteplici attività svolte quotidianamente dai Carabinieri a tutela della collettività.

