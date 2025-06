Gli acceleranti e l’uscita di casa poco prima del rogo | il ruolo di Michael Sinval Pereira nell’atroce morte di Sueli

Un'oscura pista si apre nel cuore di Milano: le telecamere catturano Michael Sinval Pereira uscire di casa poco prima del devastante incendio che ha costato la vita a Sueli. Le immagini smascherano un dettaglio cruciale, mettendo in discussione le prime versioni e alimentando dubbi sulla sua reale presenza sul luogo. La verità sui responsabili potrebbe emergere nelle prossime ore, rivelando un intreccio di dolo e tragica negligenza.

Milano, 6 giugno 2025 – A incastrare Michael Sinval Pereira sono state le telecamere, che lo hanno immortalato mentre usciva di casa cinque minuti prima che scattasse l'allarme antincendio, quindi non si trovava già fuori da tempo, come dichiarato alla polizia in un primo momento. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco emerge che siano stati utilizzati "acceleranti" per alimentare il rogo, elemento che verrà accertato nelle prossime ore. Incendio di viale Abruzzi e la morte di Sueli, il fermato: “Per rabbia ho gettato una sigaretta”. Pm: “Bugiardo, c’è stata pianificazione” Il quarantacinquenne sottoposto a fermo d'indiziato di delitto ha fornito una "parziale ammissione" ai poliziotti della Squadra Mobile diretti da Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi, dopo aver inizialmente negato ogni responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli acceleranti e l’uscita di casa poco prima del rogo: il ruolo di Michael Sinval Pereira nell’atroce morte di Sueli

In questa notizia si parla di: Acceleranti Casa Prima Rogo

Gli acceleranti e l’uscita di casa poco prima del rogo: il ruolo di Michael Sinval Pereira nell’atroce morte di Sueli - A incastrare il compagno della donna, deceduta dopo aver cercato di salvarsi da un incendio gettandosi dal balcone, sono le immagini delle telecamere che lo hanno immortalato mentre usciva di casa cin ... Segnala ilgiorno.it

Rogo di viale Abruzzi, il pm: “Omicida bugiardo, ha dato fuoco alla casa e chiuso dentro Sueli” - Nessuna confessione da parte di Michael Sinval Pereira, fermato da pm e squadra mobile con l’accusa di aver ucciso la compagna ... Da milano.repubblica.it

Morta per salvarsi dal rogo a Milano, il compagno fermato: "Per rabbia ho gettato una sigaretta sul tappeto" - Il compagno della donna morta a Milano dopo essersi lanciata per sfuggire al rogo: "Abbiamo discusso, ho gettato una sigaretta sul tappeto". Secondo msn.com

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui