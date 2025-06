Gli abitanti del quartiere Arenella omaggiano il loro patrono | processione in barca con Sant' Antonio

Nel cuore dell'Arenella, il 31 maggio si accende una tradizione che unisce comunità e fede: la processione in barca di Sant'Antonio. Dal 31 maggio al 13 giugno, il quartiere si trasforma in un palcoscenico di festeggiamenti e devozione, grazie all'impegno della Confraternita di Sant'Antonio di Padova Arenella e delle associazioni locali. Due settimane di celebrazioni che rafforzano il senso di appartenenza e festeggiano il noto santo patrono. Un appuntamento imperdibile che rinnova lo spirito di comunità e tradizione.

