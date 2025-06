giuseppe scarpa presenta il suo libro a castiglion fiorentino

Roma Criminale di Giuseppe Scarpa svela i retroscena più oscuri della capitale, tra potere, criminalità e lotte di strada. L’autore, noto giornalista di “La Repubblica”, porta nel cuore di Castiglion Fiorentino una narrazione appassionante e autentica, ricca di dettagli da insider. Sabato 7 giugno al Garden, l’autore sarà intervistato da Luca Amodio, offrendo al pubblico una prospettiva inedita sulla città eterna. La verità su Roma, finalmente, prende vita.

Arezzo, 6 giugno 2025 – L’ ex capo ultras chiamato “il Boia”, il potere criminale nei quartieri, la sfida con “Er Mafia” e l’ombra del burattinaio Tano Licata. Una storia nera raccontata da chi conosce davvero la cronaca di Roma. Sabato 7 giugno l’autore sarà al Garden, intervistato da Luca Amodio. Roma non è solo la città eterna. È anche un campo di battaglia. E nel romanzo Roma Criminale di Giuseppe Scarpa, giornalista de “La Repubblica”, la Capitale diventa teatro di una guerra sotterranea fatta di cocaina, sangue e potere. Protagonista è il Boia, ex capo ultras neofascista diventato narcos, deciso a prendersi tutto con la forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it