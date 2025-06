Giuseppe Giofrè | dal bullismo ai palchi internazionali con Jennifer Lopez

Da un'infanzia segnata dal bullismo omofobico a palco con superstar internazionali come Jennifer Lopez, Giuseppe Giofrè ha trasformato il dolore in forza. Oggi, a 32 anni, è un ballerino di fama mondiale e simbolo di riscatto per molti giovani. La sua storia di lotta e rinascita, raccontata in esclusiva, ispira a credere nei sogni più difficili da realizzare. Continua a leggere per scoprire come ha superato ogni ostacolo.

Da Gioia Tauro ai palchi di tutto il mondo, ballando al fianco di star come Taylor Swift, Jennifer Lopez, Beyoncé e Kylie Minogue. Oggi Giuseppe Giofrè, 32 anni, è un talento affermato e una voce simbolo del riscatto. Ma il suo percorso non è stato facile. Lo racconta in una toccante intervista al Corriere.it, dove ripercorre la sua storia fatta di bullismo, violenza e rinascita. Vittima di bullismo omofobico: “Mi picchiavano perché ero diverso”. “C’erano dei ragazzini in paese che volevano sempre picchiarmi. Ero vittima di bullismo, sì. Ma non ho denunciato nessuno. Allora non si usava”, racconta Giuseppe. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Giuseppe Giofrè: dal bullismo ai palchi internazionali con Jennifer Lopez

