Giuseppe De Pasqua è il nuovo presidente della Pro loco Lanciano

Giuseppe De Pasqua assume il ruolo di nuovo presidente della Pro Loco Lanciano, portando entusiasmo e nuove idee per valorizzare il territorio. Durante l’incontro del 5 giugno presso la Nuova Gutenberg, il direttivo ha definito le cariche e tracciato un percorso ambizioso per promuovere cultura, tradizioni e turismo locale. Con una leadership giovane e dinamica, De Pasqua si prepara a scrivere un nuovo capitolo di crescita per la comunità di Lanciano, investendo sul potenziale di questa storica associazione.

Il direttivo della costituenda associazione di promozione sociale si è riunito giovedì 5 giugno, nella sede della Nuova Gutemberg nel quartiere Lancianovecchia, per decidere le cariche.

