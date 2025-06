Giunta Urbanistica e Grandi progetti al sindaco

A pochi giorni dall’insediamento ufficiale, il nuovo sindaco di Osimo Michela Glorio annuncia con entusiasmo la composizione della sua giunta. Con deleghe strategiche a Urbanistica, Protezione civile e Grandi opere, si apre un capitolo di rinnovamento per la città. La sfida è lanciata: credete in noi per trasformare Osimo in una città europea dello Sport e oltre. Il futuro comincia ora, e le promesse sono solide.

A pochi giorni dall’insediamento ufficiale, la sindaca di Osimo Michela Glorio ha sciolto le riserve sulla composizione della nuova giunta comunale. "Su di me tengo le deleghe a Urbanistica, Personale, Protezione civile, Grandi opere (scuola di Campocavallo, museo del Covo e Palascherma, da appaltare entro l’anno) e del progetto ’Osimo città europea dello Sport’. Il vento del rinnovamento è arrivato, credete in noi", ha detto ieri in Sala Vivarini. Paola Andreoni (Pd) è vicesindaco e ha assunto le deleghe a Politiche sociali e Sport: "Tornerò a servire la città con grande umiltà, incontrando subito le associazioni sportive", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giunta, Urbanistica e Grandi progetti al sindaco

