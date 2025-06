Giulia Stabile dolcissimo regalo per il compleanno della nonna

Giulia Stabile, dolcissima e innamorata della nonna, ha deciso di rendere indimenticabile il suo 93° compleanno con un gesto pieno di affetto e tenerezza. Tra trucchetti e parole dolci, la ballerina vincitrice di Amici ha dimostrato quanto sia importante coltivare l’amore familiare. Un regalo che va oltre i doni materiali, perché il vero tesoro è l’affetto che si trasmette. E questa storia ci ricorda che la bellezza più preziosa si trova nei gesti d’amore.

Giulia Stabile ha un rapporto speciale con la nonna. E in occasione del suo 93esimo compleanno, la ballerina, vincitrice della 20esima edizione di Amici, si è dedicata a truccarla e a dirle parole dolci: "Sei bellissima". "Sono fortuna", ha risposto la nonna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giulia Stabile, dolcissimo regalo per il compleanno della nonna

