Giulia Salemi alla conduzione di un famoso programma | inizio ospiti puntate e location

Giulia Salemi sta per fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo, portando con sé un mix irresistibile di glamour, intimità e star system. Dopo la dolce attesa e la nascita del piccolo Kiam, l’influencer e conduttrice persiana si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con la quinta stagione di MTV Cribs Italia. Pronti a scoprire le location esclusive e gli ospiti speciali? La nuova avventura inizia domenica 8 giugno alle 21.00 su MTV!

Giulia Salemi è pronta a tornare sul piccolo schermo con un progetto che unisce glamour, intimità e celebrità. Dopo una breve pausa dovuta alla nascita del piccolo Kiam, suo primo figlio, l'influencer e conduttrice di origini persiane riparte da uno dei format più iconici di MTV: MTV Cribs Italia. La quinta stagione del programma andrà in onda a partire da domenica 8 giugno alle ore 21.00 su MTV e sarà disponibile in streaming su Paramount dal 10 giugno. Giulia Salemi: un ritorno in televisione tra lusso e ironia. In questa nuova edizione di MTV Cribs Italia, Giulia Salemi sarà la voce narrante che accompagnerà gli spettatori in un viaggio dentro le case delle celebrità italiane più amate.

In questa notizia si parla di: Giulia Salemi Programma Conduzione

