Giugliano parte il soggiorno climatico per gli anziani | 100 persone in Calabria dal 15 giugno

Giugliano dà il via a un'iniziativa speciale: il soggiorno climatico per anziani, con 100 residenti pronti a partire per la splendida Sibari in Calabria dal 15 giugno. Un progetto pensato per migliorare il benessere e la qualità di vita dei nostri anziani, offrendo loro un'occasione di relax e socializzazione. La partenza segna un momento di grande attenzione alle esigenze della terza età, dimostrando come l’amministrazione comunale si prenda cura della sua comunità.

Saranno in 100 a partire per il soggiorno climatico organizzato dal Comune di Giugliano. Ieri al Comune un incontro con i funzionari per stabilire i dettagli del viaggio che consentirà a 100 anziani residenti in città di trascorrere una settimana in Calabria, precisamente a Sibari.

