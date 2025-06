Giugliano la metro che non decolla | degrado e disservizi bloccano la mobilità verso Napoli

A Giugliano, la promessa di una metropolitana efficiente si ferma di fronte a un muro di degrado e disservizi. La mancanza di manutenzione e l’inciviltà trasforma l’ingresso della stazione in un’immagine sconfortante, tra spazzatura e abbandono. Un vero e proprio simbolo di come il disagio urbano ostacoli la mobilità verso Napoli. È tempo di agire per restituire dignità e funzionalità a questa area strategica.

Tra l'assenza di manutenzione e l'inciviltà, la spazzatura, dagli ingombranti al rifiuto domestico, si trova all'ingresso della stazione come lungo il percorso. Un vero e proprio simbolo di degrado urbano.

In questa notizia si parla di: Degrado Giugliano Metro Decolla

Metro Nord Est, il degrado in stazione - Giugliano. Metro Nord Est oggi versa in condizioni disastrose. I bagni non esistono più. Sono fetidi puzzolenti, inguardabili, inservibili, quasi da nausea. All'interno della stazione invece ci ... Riporta ilmattino.it

