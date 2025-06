Giugliano ancora un raid all’ufficio postale

Un altro episodio di tensione scuote Giugliano: ancora un raid all’ufficio postale di via Magellano, poco prima delle 16.30 di oggi, venerdì 6 giugno. Un tentativo di furto messo in atto da malviventi arrivati a bordo di un’auto e che ha generato preoccupazione tra i cittadini. La scena si ripete, alimentando il senso di insicurezza: cosa riserva il futuro per questa comunità?

Ancora un radi all’ufficio postale di via Magellano a Giugliano. E’ successo poco prima delle 16.30 di oggi, venerdì 6 giugno. I malviventi sarebbero arrivati a bordo di un’auto. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro sarebbe entrato fingendosi un normale utente, con volto parzialmente travisato da una mascherina chirurgica, ed avrebbe aperto la porta . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, ancora un raid all’ufficio postale

In questa notizia si parla di: Giugliano Ufficio Postale Raid

Raid all’ufficio postale di Lago Patria, banditi in fuga col bottino da 40mila euro - Raid all’ufficio postale di Lago Patria, banditi in fuga col bottino. Questa mattina i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti in via Domitiana, presso l’ufficio postale. Lo riporta internapoli.it

Giugliano in Campania, rapina alle Poste: rapinati due uomini - Si sono presentati in quattro armati all'ufficio postale di Giugliano: prima hanno rapinato un uomo in fila allo sportello per un versamento e successivamente un pensionato anch'egli in fila per ... ilmattino.it scrive

Giugliano, rapina all’ufficio postale - GIUGLIANO – Questa mattina i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti in via Domitiana, presso l’ufficio postale. 4 persone armate avrebbero rapinato un uomo in fila allo sportello per ... Scrive napolivillage.com

Rapina ufficio postale Amorosi. Tre arresti dei carabinieri a Giugliano.