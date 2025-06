Giugliano al via le fasi finali di Regalaci una Storia | numeri da record per la quarta edizione

Giugliano si prepara ad accogliere le fasi finali di “Regalaci una Storia”, il concorso letterario che quest’anno registra numeri da record: oltre 1000 giovani talenti coinvolti e 19 circoli didattici provenienti da tutta la Campania. Un momento di grande entusiasmo, crescita e creatività per i piccoli scrittori in erba, pronti a condividere le loro storie e a lasciare un segno indelebile nel panorama culturale locale. L’evento promette emozioni e sorprese che rimarranno nel cuore di tutti.

