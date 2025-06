Giudice sospende blocco studenti stranieri ad Harvard

Una svolta importante nel mondo dell'istruzione internazionale: una giudice federale di Boston ha temporaneamente sospeso il divieto di ingresso negli Stati Uniti per gli studenti stranieri diretti ad Harvard, imposto dall'amministrazione Trump. La decisione, su richiesta dell'universitĂ , evidenzia come le restrizioni possano avere conseguenze immediate e irreparabili su giovani talenti e istituzioni accademiche. Resta da vedere come evolverĂ questa vicenda e quali ripercussioni avrĂ sul panorama educativo globale.

Una giudice federale di Boston ha temporaneamente bloccato il divieto d'ingresso negli Stati Uniti agli studenti stranieri diretti ad Harvard imposto da Donald Trump. Lo riportano i media americani. Allison Burroughs ha emesso un'ingiunzione preliminare su richiesta di Harvard, affermando che il provvedimento presidenziale avrebbe causato "danni immediati e irreparabili" agli studenti e al college. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giudice sospende blocco studenti stranieri ad Harvard

