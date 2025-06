Giubileo dei Movimenti strade chiuse e bus deviati per accogliere 70 mila pellegrini

Un evento di fede e unità che riunisce migliaia di cuori provenienti da ogni angolo del pianeta. Per accogliere i 70 mila pellegrini attesi, Roma si trasforma: strade chiuse e bus deviati, ma l’atmosfera di spiritualità e speranza si farà sentire forte. Prepariamoci a vivere momenti indimenticabili di preghiera, condivisione e riflessione, che resteranno impressi nei ricordi di tutti i partecipanti. La città eterna si prepara a essere il cuore pulsante di questa straordinaria celebrazione.

70 mila pellegrini da ogni parte del mondo arriveranno a Roma sabato 7 e domenica 8 giugno per partecipare al Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità. In programma ci sono due appuntamenti in Vaticano: sabato per una veglia di preghiera, presieduta da Papa Leone XIV, e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giubileo dei Movimenti, strade chiuse e bus deviati per accogliere 70 mila pellegrini

In questa notizia si parla di: Giubileo Movimenti Mila Pellegrini

Giubileo dei Movimenti, papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa a San Pietro - Il Giubileo dei Movimenti si preannuncia come un’occasione unica di incontro e rinascita spirituale. Papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa in San Pietro, accogliendo fedeli da ogni angolo del pianeta.

#Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Nuove Comunità il 7 e 8 giugno: il programma e la mobilità Per le celebrazioni sono attesi in #Vaticano circa 70 mila pellegrini provenienti da 100 Paesi del mondo. Maggiori dettagli https://ow.ly/oU Partecipa alla discussione

Giubileo dei movimenti, attesi a Roma 70mila pellegrini: il piano della mobilità del 7 e 8 giugno - Nel weekend si svolgerà il Giubileo dei Movimenti, delle associazioni e delle comunità. Sono attesi a Roma circa 70mila pellegrini. Per questo verrà attivato un piano speciale della mobilità. Tutte le ... Si legge su msn.com

Giubileo dei Movimenti, testimonianze da Terra Santa e Ucraina - Si svolgerà a Roma, sabato 7 e domenica 8 giugno, il Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Comunità. Due giornate che vedranno la partecipazione di oltre 70.000 pellegrini provenienti da ... Da ansa.it

Giubileo dei Movimenti, papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa a San Pietro - Domenica 8 giugno, alle 10:30, è in programma la Santa Messa che sarà presieduta da papa Leone XIV. L'ingresso in piazza San Pietro è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto. Da romatoday.it

Pellegrini di Speranza Giubileo 2025 di Alessandro Formoso. Progetto indipendente.