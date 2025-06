Giubileo dei Movimenti attesi a Roma oltre 70 mila pellegrini

Roma si prepara a vivere un evento straordinario: il Giubileo dei Movimenti, che da domani a domenica accoglierà oltre 70 mila pellegrini provenienti da tutto il mondo. Un momento di spiritualità e condivisione tra realtà carismatiche e missionarie, simbolo di speranza e rinnovamento. Nicola Ferrante ci racconta questa grande festa di fede e unità, un’occasione unica per rinforzare i legami tra credenti e comunità.

Giubileo dei Movimenti, papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa a San Pietro - Il Giubileo dei Movimenti si preannuncia come un’occasione unica di incontro e rinascita spirituale. Papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa in San Pietro, accogliendo fedeli da ogni angolo del pianeta.

Giubileo dei movimenti, attesi a Roma 70mila pellegrini: il piano della mobilità del 7 e 8 giugno - Nel weekend si svolgerà il Giubileo dei Movimenti, delle associazioni e delle comunità. Sono attesi a Roma circa 70mila pellegrini. Per questo verrà attivato un piano speciale della mobilità. Tutte le ... Riporta msn.com

Giubileo dei movimenti. Contaldo: “La speranza non delude, è luce nel cammino” - Si avvicina uno degli appuntamenti più significativi dell’Anno Santo: il Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità, in programma a Roma il 7 e 8 giugno 2025. Un evento atteso d ... Secondo agensir.it

