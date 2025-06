Gipsy-jazz con Accordi Disaccordi Alle 21 al Chiostro di S Francesco

Gipsy jazz, accordi disaccordi e un’atmosfera magica: questa sera alle 21, il Chiostro di San Francesco a Bagnacavallo si trasformerà in un palcoscenico incantato per il trio Accordi Disaccordi. Un concerto che promette emozioni, allegria e virtuosismo, nel cuore del festival Crossroads itinerante. Prima ancora di ascoltarli, basta leggerne il nome per pensare subito al jazz gitano. Merito forse di Woody Allen? E... lasciatevi sorprendere dalla magia della musica sotto le stelle.

Il festival itinerante Crossroads si sposta in location all'aperto. Così sarà stasera a Bagnacavallo, con il concerto che si terrà alle 21 nel Chiostro del Complesso di San Francesco con il trio Accordi Disaccordi (Alessandro Di Virgilio alla chitarra solista, Dario Berlucchi alla chitarra ritmica e Dario Scopesi al contrabbasso). Prima ancora di ascoltarli, basta leggerne il nome per pensare subito al jazz gitano. Merito forse di Woody Allen? E infatti il trio Accordi Disaccordi, attivo dal 2012 e composto da Alessandro Di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi, affonda le sue radici nel manouche, senza farsi imbrigliare dalla filologia radicale.

