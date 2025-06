Giovanni Brusca libero il fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo | Lo Stato ha fallito

La scarcerazione di Giovanni Brusca, il boss condannato per aver orchestrato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha riacceso il dolore e la rabbia dei familiari delle vittime. Nicola Di Matteo, fratello del bambino, si confida con sofferenza: "Lo Stato ha fallito". Questa vicenda ci pone ancora una volta di fronte alle sfide della giustizia e alla necessitĂ di non dimenticare chi ha pagato il prezzo piĂą alto.

(Adnkronos) – Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, il bambino strangolato e poi sciolto nell'acido su ordine, tra gli altri, di Giovanni Brusca, allora latitante e boss di San Giuseppe Jato, fa fatica a parlare. "Il fine pena mai è stato per mio fratello, per i giudici Falcone e Borsellino, per gli agenti di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giovanni Brusca libero, il fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo: “Lo Stato ha fallito”

Giovanni Brusca - Processo per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo Vol.2