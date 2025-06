Giovani mostre e le situazioni di bisogno | Un aiuto a rafforzarsi alle associazioni del territorio

In un territorio vibrante di creatività e tradizione, le giovani mostre e le situazioni di bisogno rappresentano un ponte verso un futuro più inclusivo e sostenibile. La prima tavola rotonda del trentennale di Fondazione Mps ha sottolineato l’importanza di rafforzare le associazioni locali, protagoniste di iniziative culturali e sociali. Carlo Rossi, presidente della Fondazione, ha ricordato le tante attività realizzate, dimostrando come l’arte e l’identità siano strumenti fondamentali per costruire un domani migliore.

La prima tavola rotonda del trentennale non poteva che essere dedicata agli aspetti culturali, identitari e d’inclusione degli ambiti di intervento strategico di Fondazione Mps. Carlo Rossi, che oltre ad essere il presidente di Fondazione Mps lo è anche della Fondazione Accademia Musicale Chigiana, ha ricordato le numerose iniziative culturali messe in campo: "C’è stata la mostra al Santa Maria con le opere del medioevo senese – ha detto –. Ci sono i bandi che facciamo in tutti gli àmbiti, l’elenco è lungo ma la cosa importante è che si è creata una community di soggetti che sta alimentando un processo di crescita". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani, mostre e le situazioni di bisogno: "Un aiuto a rafforzarsi alle associazioni del territorio"

