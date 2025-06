Giovani in gara In memoria di Lucia Di Genova

Prepariamoci a vivere una serata indimenticabile a Calcinaia, dove talento e passione si incontrano sul palco per la quarta edizione del King Contest Show. Un tributo emozionante alla memoria di Lucia Di Genova, che vede protagonisti 56 giovani artisti provenienti dalle scuole primarie e secondarie. Domani sera, Piazza Indipendenza si trasformerĂ in un teatro all'aperto, regalando un momento di grande magia e speranza. Non mancate!

CALCINAIA Grande attesa a Calcinaia per la quarta edizione del King contest show, promosso dall’Istituto Comprensivo Martin Luther King in collaborazione con il Comune. Domani sera alle ore 20.30, Piazza Indipendenza si trasformerĂ in un grande palcoscenico all’aperto dedicato alla memoria di Lucia Di Genova e ideato dalla docente e direttrice artistica Barbara Ambrosini. Protagonisti ben 56 giovani artisti selezionati tra le scuole primarie e secondarie dell’Istituto Martin Luther King che si esibiranno in un programma variegato tra musica, canto, danza, musical e recitazione. I partecipanti si presenteranno come solisti, in duo o in trio, con performance che spazieranno dal pianoforte alla batteria, dal canto lirico alla danza contemporanea, fino a veri e propri numeri da musical. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani in gara In memoria di Lucia Di Genova

