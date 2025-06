giovani in campo per la comunità

Un’opportunità unica per i giovani di contribuire alla valorizzazione del patrimonio locale, imparando e crescendo attraverso esperienze significative. La loro energia e dedizione rappresentano il cuore pulsante di questa iniziativa, che mira a rafforzare il legame tra giovani e cultura, promuovendo un senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità. La loro avventura è appena iniziata, e promette di portare risultati duraturi e ispiratori.

È partita nei giorni scorsi l’avventura del servizio civile per i sette ragazzi che da adesso saranno impiegati all’interno degli edifici storici e culturali più importanti di Potenza Picena. I sette giovani e cioè Milo Renzi, Sofia Acquaroli, Elena Mazziero, Davide Natalini, Beatrice Stortoni, Alice Sibilla e Alessia Bonifazi, sono stati accolti nel palazzo comunale dall’assessore alla cultura e al turismo Michele Galluzzo. "Un’opportunità importante, di crescita professionale per loro, e di sviluppo per il territorio, in particolare nel settore culturale e turistico – ha sottolineato l’amministrazione di Potenza Picena –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it