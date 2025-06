Giovani coltivatori di pace e speranza

I giovani coltivatori di pace e speranza sono i piccoli cronisti del Campionato di Giornalismo 2025, premiati dal Gruppo Paim con un riconoscimento speciale. Un gesto simbolico, infatti, ha coinvolto i ragazzi: sono stati donati semi di fiori di campo, rappresentando valori come la diversità e la pazienza. Ma di cosa si tratta? È un messaggio potente di crescita, rispetto e futuro, che invita a piantare speranze per un mondo migliore.

Giovani coltivatori di pace e speranza. Sono i bimbi-cronisti del Campionato di Giornalismo 2025 premiati dal Gruppo Paim, sponsor dell’iniziativa, con un riconoscimento speciale. Presidente e amministratore delegato del Gruppo Paim, Giancarlo Freggia (nella foto), di cosa si tratta? "Abbiamo regalato ai ragazzi dei semi di fiori di campo da piantare: volevamo rappresentare diversi concetti, tra cui l’importanza della diversità e dei tempi di ciascuno, e a un livello più generale, quello di potere piantare oggi dei semi di speranza, di futuro. La nostra iniziativa vuole incoraggiare i giovani a coltivare valori come la tolleranza e la pace, mostrando che anche piccoli gesti possano avere un grande impatto e contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Giovani coltivatori di pace e speranza"

In questa notizia si parla di: Speranza Giovani Coltivatori Pace

In tanti al ‘Verdi’ per la lezione del professore Franco Nembrini: "Gli adulti trasmettano speranza ai giovani" - Martedì sera al teatro ‘Verdi’ di Cesena si è svolta l’attesa conclusione della rassegna ‘L’Educazione è uno sguardo’.

I temi di Mattarella, in testa pace e speranza e i giovani, grande risorsa del Paese - ANGOSCIA PER CECILIA SALA I temi di Mattarella, in testa pace e speranza e i giovani, grande risorsa del Paese – Blitzquotidiano.it (foto Ansa) Sergio Mattarella non si è limitato a ... Scrive blitzquotidiano.it

Boccia, Spes sul senso di speranza dai giovani alla pace - L'invito del Papa, durante il Giubileo del mondo della comunicazione, a raccontare anche storie di speranza ... come i giovani, il creato, gli anziani, il lavoro, la scienza e la pace. Segnala ansa.it

Mattarella: speranza, rispetto e pace le parole chiave del discorso di fine anno - Soprattutto fra le giovani generazioni ... dunque, alla speranza, concetto che ricorre a più riprese nel discorso. Speranza, rispetto e pace sono le parole chiave dei 16 minuti e quaranta ... Scrive msn.com

Papa Francesco ai giovani: Imparate ad ascoltare, aiuta a costruire la pace #shorts