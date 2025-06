Giovane annega nel Lago Sinizzo durante la festa dell’Eid | vittima un 21enne pakistano

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel cuore dell’Abruzzo, quando Hussain Rahmat, un giovane pakistano di 21 anni, ha perso la vita annegando nel Lago Sinizzo durante le celebrazioni dell’Eid Al Adha. Un momento di gioia e condivisione è finito in dolore, lasciando una comunità sconvolta. Per restare aggiornati su questa drammatica vicenda, iscriviti a DayItalianews e non perdere i dettagli di questa triste storia.

Una giornata di celebrazione si è trasformata in tragedia nel comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), dove un ragazzo di 21 anni, Hussain Rahmat, è annegato nel Lago Sinizzo. Il giovane, di origini pakistane, si trovava con alcuni amici per celebrare l' Eid Al Adha, la cosiddetta Festa del sacrificio, quando ha deciso di fare un bagno. Intorno alle 13, si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Gli amici hanno lanciato l'allarme. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, i compagni di Hussain erano inizialmente tranquilli, convinti che il ragazzo sapesse nuotare.

