Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo a Campo Calabro | tutto quello che c' è da sapere

Il 14 e il 15 giugno, Campo Calabro si trasformerà nella cornice di un grande appuntamento dedicato al movimento e alla spiritualità: la Giornata Nazionale dello Sport e il Giubileo dello Sport, eventi simbolo di unione tra salute, passione e fede. Organizzati in collaborazione con il Coni e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria, rappresentano un’opportunità unica per coinvolgere tutta la comunità e celebrare valori condivisi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per non perdere questa straordinaria celebrazione.

Il 14 ed il 15 giugno prossimi verranno celebrati in contemporanea la Giornata Nazionale dello Sport ed il Giubileo dello Sport. L’Amministrazione Comunale di Campo Calabro ha deciso di dare adeguato risalto ai due eventi in collaborazione con il Coni e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria. Ciò a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo a Campo Calabro: tutto quello che c'è da sapere

In questa notizia si parla di: Sport Giornata Nazionale Giubileo

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Il 16 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play e dei 30 anni del Fair Play in Italia.

FOGGIA Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo dello Sport 2025: a Foggia la celebrazione presso San Guglielmo Pellegrino - Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo dello Sport 2025: a Foggia la celebrazione presso San Guglielmo Pellegrino ... Riporta statoquotidiano.it

Giornata nazionale dello sport, sabato a Roseto - ROSETO – Il Comitato Olimpico Italiano ha stabilito che quest’anno la consueta Giornata Nazionale dello Sport sarà abbinata al Giubileo degli Sportivi e si svolgerà il 14 e 15 giugno in ... Si legge su ekuonews.it

“Sport e Speranza”: il Giubileo delle Diocesi liguri - Durante il 2025 dunque, tutte le diocesi Ligure (Ventimiglia-San Remo, Albenga-Imperia, Savona-Noli, Genova, Tortona, Chiavari, La Spezia-Sarzana-Brugnato) stanno organizzando, organizzeranno e ... liguriasport.com scrive

Reggio Calabria pronta a celebrare il Giubileo dello Sport