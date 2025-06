Giornata Mondiale dell’Ambiente Sea Life Aquarium pulisce spiagge gardesane

In un gesto di responsabilità e passione per il nostro pianeta, Gardaland Sea Life Aquarium, rappresentando l’Italia per il quinto anno consecutivo, ha partecipato alla "24 Ore Global Beach Clean". Questa iniziativa globale, promossa da Sea Life Trust, sottolinea l’impegno condiviso per la salvaguardia degli oceani e delle spiagge. Un esempio concreto di come grandi storie possano nascere dall’azione collettiva, dimostrando che ognuno di noi può fare la differenza.

