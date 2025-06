giornata mondiale degli oceani la federazione italiana nuoto con massimiliano rosolino a zoomarine per la sostenibilità delle risorse marine

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’Italia si mobilita con la Federazione Italiana Nuoto e Zoomarine per proteggere il nostro meraviglioso “pianeta blu”. Unisciti anche tu alla causa: ogni piccola azione può fare la differenza nel preservare le risorse marine e garantire un futuro sostenibile alle generazioni future. Scopri come contribuire e diventare parte attiva di questa grande sfida ambientale.

Come proteggere il nostro pianeta blu? In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, indetta l'8 giugno dalle Nazioni Unite, la Federazione Italiana Nuoto stringe una importantissima alleanza con il parco Zoomarine al fine di sensibilizzare sull'importanza di tutelare gli ecosistemi marini e salvare le nostre acque anche attraverso piccole azioni, come evitare l'uso della plastica e mettere in atto un'efficace operazione di riciclo. Testimonial della giornata sarà il pluripremiato campione Massimiliano Rosolino che suggerirà alcune semplici pratiche dalla parte dell'ambiente per dare risalto alle azioni sostenibili che ognuno può mettere in atto: dal mantenere le spiagge pulite quando andiamo in vacanza ad evitare di prelevare sabbia, conchiglie o pesci, azioni già vietate in molti paesi, tra cui l'Italia, dove sono previste sanzioni.