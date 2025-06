Giornata Mondiale degli Oceani | Federazione Italiana Nuoto e Massimiliano Rosolino a Zoomarine

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’8 giugno, la Federazione Italiana Nuoto si unisce a Zoomarine in un'iniziativa straordinaria per promuovere la tutela degli ecosistemi marini. Una collaborazione che mira a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico, dai più giovani agli appassionati, sull'importanza di preservare le acque che ci circondano. Unendo passione e impegno, insieme possiamo fare la differenza...

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, indetta l'8 giugno dalle Nazioni Unite, la Federazione Italiana Nuoto stringe una importantissima alleanza con il parco Zoomarine al fine di sensibilizzare sull'importanza di tutelare gli ecosistemi marini e salvare le nostre acque anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giornata Mondiale degli Oceani: Federazione Italiana Nuoto e Massimiliano Rosolino a Zoomarine

In questa notizia si parla di: Giornata Mondiale Oceani Federazione

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Zoomarine: iniziativa per la Giornata Mondiale degli Oceani - Giornata Mondiale degli Oceani dell'8 giugno: La Federazione Italiana Nuoto con Massimiliano Rosolino a Zoomarine per la sostenibilità delle risorse marine ... Riporta parksmania.it

North Sails in difesa delle balene per La Giornata Mondiale degli Oceani - Unisciti a North Sails e Whale Alert per per condividere avvistamenti e prevenire collisioni navali, in difesa delle balene ... Secondo pressmare.it

Giornata Mondiale degli Oceani 2025: il turismo di massa ha messo in crisi la biodiversità marina - Barriere coralline perse per sempre a causa del surriscaldamento e dell’acidificazione degli oceani, dell’ancoraggio selvaggio e dello snorkeling, ecosistemi di mangrovie devastati per far posto a vil ... Scrive sailbiz.it