Giorgia Meloni grida | non ci butteranno giù

Giorgia Meloni si erge con determinazione, affermando che il governo non si farà abbattere. In un’intervista lunga e dettagliata, la premier ribadisce la stabilità e la forza del suo esecutivo, affrontando temi cruciali come sicurezza e finanziamenti al cinema. Al secondo “Giorno della verità”, Meloni dimostra di essere pronta a rilanciare le sfide più importanti della politica attuale, perché il suo impegno non conosce pause né ostacoli.

Giorgia Meloni ribadisce la solidità del governo e rilancia sui temi cardine della legislatura, dalla sicurezza ai finanziamenti nel cinema. La premier fa il punto della situazione in una lunga e cruciale intervista. Al secondo "Giorno della verità", la Meloni ribadisce senza mezzi termini la solidità e la stabilità del governo. La stessa premier rilancia su temi cardine della politica attuale e molto discussi tra i vari leader. Dalla sicurezza alla gestione dei finanziamenti nel cinema, passando anche per la politica estera e le prospettive che l'Italia ha in Europa. La Meloni tocca temi di stretta attualità con dichiarazioni importanti

