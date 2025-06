Giordania e Uzbekistan fanno la storia | giocheranno i Mondiali 2026 già 10 le squadre qualificate

La corsa verso i Mondiali 2026 si fa sempre più emozionante: con Giordania e Uzbekistan che fanno il loro debutto, le qualificazioni regalano sorprese e storie da raccontare. Sono già dieci le nazionali qualificate, e altre tre si preparano a entrare nel grande palcoscenico del calcio mondiale. La Corea del Sud, alla sua undicesima partecipazione consecutiva, guida un torneo che promette di essere indimenticabile. Continua a leggere per scoprire chi si aggiudicherà il biglietto per il Canada, Messico e Stati Uniti.

11ª qualificazione consecutiva ai #Mondiali per la #Corea del Sud, invece ci sarà la prima volta di #Uzbekistan e #Giordania, che raggiungono un traguardo straordinario. #FIFAWorldCup #WorldCup2026 #WorldCupQualfiers #IRQKOR #omanvsjordan #UAE Partecipa alla discussione

Nuove qualificazioni alla #FIFAWorldCup2026. La Corea del Sud batte l'Iraq e raggiunge l'11° Mondiale consecutivo (streak iniziata nel 1986). La Giordania e l'Uzbekistan si classificano, invece, al primo Mondiale della loro storia. Partecipa alla discussione

