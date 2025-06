Giochi tornei e stand Al parco fluviale torna la Festa dello Sport | Bei valori e vita sana

La Festa dello Sport torna nel suggestivo Parco dell’Infinito, un’occasione imperdibile per celebrare valori come la sana vita e la condivisione. Domani, sabato 7 giugno, dalle 15 in poi, il parco si trasformerà in un vivace palcoscenico di giochi, tornei e dimostrazioni sportive, coinvolgendo tutta la comunità. Con il supporto di oltre 42 associazioni, questa giornata sarà un inno all’energia, al divertimento e alla passione per lo sport. Non mancate!

La Festa dello Sport torna domani, sabato 7 giugno, nel "Parco dell'Infinito", all'interno del Parco Fluviale, in via della Scogliera. L'iniziativa prenderà il via alle 15 con l'inaugurazione e proseguirà nelle varie zone del parco per tutto il pomeriggio dimostrazioni, giochi, tornei, partite, attività fisica con tante discipline sportive classiche o nuove. "Con la collaborazione di 42 associazioni ed enti di promozione sportiva la Festa dello Sport rappresenta un appuntamento del calendario cittadino che abbiamo voluto dall'inizio del mandato – afferma il vice sindaco Fabio Barsanti – una bella giornata in uno degli spazi verdi più amati della nostra città, il Parco Fluviale, per scoprire la rete delle associazione sportive e degli enti di promozione sportiva che operano sul nostro territorio con la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline sportive.

