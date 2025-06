Giochi da tavola insieme agli appassionati

Per quanti si fossero persi l’appuntamento dello scorso autunno, l’ Emporio dell’Avventuriero rilancia e propone per domenica 8 giugno un’intera giornata all’insegna dei giochi da carte collezionabili. Tra miti intramontabili come “ Magic: The Gathering ”, stavolta nella versione Final Fantasy, passando per “ Flesh and Blood ” e fino ad arrivare a “ Star Wars Unlimited ”. Un gioco nato poco più di due anni fa, che ha saputo avvicinare tante persone legate al franchise di George Lucas. Nei locali del centro polifunzionale Dillingen di via Fermi 28a, dunque, si procederà alle iscrizioni a partire dalle ore 8 di domenica mattina, per poi dare il via alla contesa dalle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giochi da tavola insieme agli appassionati

