Giocamondo da oggi in borsa | Ulteriore salto di qualità

Oggi segna un traguardo storico per Giocamondo Study, l’agenzia di viaggi ascolana che fa il suo debutto in Borsa. Con questo importante passo, il tour operator leader nelle vacanze studio si prepara a un ulteriore salto di qualità, aprendo le porte a nuove opportunità e crescita. La città di Ascoli celebra questa straordinaria conquista: il futuro di Giocamondo inizia ora, scrivendo un nuovo capitolo di successi.

È il grande giorno del debutto in Borsa per l’agenzia di viaggi ascolana Giocamondo Study, primo tour operator in Italia nel settore vacanze studio a quotarsi a Piazza Affari. Questa mattina alle 9 il Presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis suonerà la tradizionale ‘campanella’ e darà il via alla contrattazione delle azioni della sua agenzia. Una ‘piccola perla’ nata nel cuore della città di Ascoli e diventata negli anni punto di riferimento nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione. Un cammino iniziato nel 2017 e che ha visto l’azienda accreditata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e che negli anni, ha sviluppato una rete strategica di collaborazioni con le migliori Università del mondo per la formazione accademica di tanti giovani italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giocamondo da oggi in borsa: "Ulteriore salto di qualità"

