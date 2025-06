Gino Fastidio torna alle origini con l’album Trockstar | il punk comico che scuote Napoli

Gino Fastidio torna alle origini con il suo nuovo album "Trockstar", un punk comico che scuote Napoli e oltre. Dopo il successo virale di "È gas", questo progetto segna un ritorno energico e irriverente, un vero e proprio manifesto di musica punk rock e synth che ridefinisce l’arte comica. Il 6 giugno 2025 segna ufficialmente il ritorno sulle scene di Gino Fastidio, pronto a conquistare nuovi fan con il suo stile unico...

In uscita oggi 6 giugno per Full Heads Records, prodotto da Graf srl con il contributo di Nuovo IMAIE, arriva Gino Fastidio, l’irriverente cantautore comico partenopeo, con il suo primo album: “Trockstar”, dopo la pubblicazione del singolo “È gas”, andato virale sui social. “Trockstar”: il manifesto punk rock e synth che ridefinisce la musica comica. Il 6 giugno 2025 segna il ritorno sulle scene di Gino Fastidio, cantautore comico partenopeo noto per il suo stile irriverente e satirico. Esce oggi il suo primo album intitolato “Trockstar”, pubblicato da Full Heads Records, prodotto da Graf srl con il supporto di Nuovo IMAIE, disponibile su tutte le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com