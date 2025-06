Ginnastica ritmica Tara Dragas incanta alle clavette Sofia Raffaeli comanda per ora l’all-around agli Europei

Le giovani promesse della ginnastica ritmica italiana hanno dato prova di talento e determinazione, incantando il pubblico con performance di alta classe. Tara Dragas, con le sue clavette, ha conquistato il cuore degli spettatori, mentre Sofia Raffaeli, con la sua eleganza e precisione, guida ora l’all-around agli Europei 2025. Le speranze azzurre continuano a brillare: gli occhi sono puntati sulle prossime giornate per scoprire quale sarà il loro destino in questa emozionante competizione continentale.

Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno aperto in maniera brillante la seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, eseguendo due ottimi esercizi tra clavette e nastro e chiudendo così nel miglior modo possibile il turno preliminare della rassegna continentale in corso di svolgimento sulla pedana di Tallinn (Estonia). Le azzurre si sono esibite nel primo gruppo, dunque dovranno aspettare le prossime tre suddivisioni per conoscere i rispettivi piazzamenti. La fuoriclasse marchigiana si è issata provvisoriamente al comando del concorso generale individuale con 86.900 punti e precede la talentuosa friulana (seconda con 85.

