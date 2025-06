Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli | Potevo fare meglio devo rifarmi in finale Dragas | Bene con le clavette

Ottima impressione nelle qualificazioni degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno dimostrato grande talento e determinazione, conquistando il pass per le finali di specialità. La marchigiana ha ammesso di poter fare meglio, promettendo di rifarsi in finale, mentre la friulana si è distinta con le clavette e il nastro. Le nostre atlete sono pronte a puntare al podio e regalare emozioni indimenticabili. Le nostre portacolori hanno fatto un passo importante verso la gloria, e il meglio deve ancora arrivare.

