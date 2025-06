Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Tara Dragas fanno incetta di finali agli Europei | ora la lotta per le medaglie

Tallinn si anima con le straordinarie prestazioni di Sofia Raffaeli e Tara Dragas, protagoniste delle qualificazioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Con il loro pass per la finale nel concorso generale, le giovani talenti sono pronte a sfidarsi per le medaglie in un evento che anticipa le Olimpiadi. La competizione si intensifica, e il futuro della disciplina si scrive ora sul filo dell’agonismo e dell’eleganza. Chi conquisterà il podio?

A Tallinn (Estonia) si sono concluse le qualificazioni riservate alle individualiste nell’ambito degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno staccato il biglietto per l’attesissima finale di domani nel concorso generale, unica prova prevista anche alle Olimpiadi. La fuoriclasse marchigiana, bronzo ai Giochi di Parigi 2024, ha concluso in quarta posizione con il totale di 86.900, mentre la friulana ha terminato in quinta piazza con il riscontro di 85.700. Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle andrĂ a caccia di una medaglia dopo essersi messa al collo due argenti consecutivi nella rassegna continentale e dopo aver vinto una tappa di Coppa del Mondo in questa stagione, mentre l’altra azzurra si siederĂ al tavolo delle grandi per inseguire il colpaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Tara Dragas fanno incetta di finali agli Europei: ora la lotta per le medaglie

