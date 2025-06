Ginnastica ritmica le qualificate alle finali degli Europei | Sofia Raffaeli fa il pieno doppietta di Dragas

Le qualificazioni degli Europei 2025 di ginnastica ritmica a Tallinn hanno regalato emozioni e sorprese, con Sofia Raffaeli che fa il pieno, conquistando una doppietta di Dragas. Le migliori si preparano ora a brillare nelle finali di specialità e all-around, pronti a scrivere nuove pagine di questa appassionante competizione. Ecco chi sono le atlete che si contenderanno il podio nella giornata di domenica in terra baltica...

A Tallinn (Estonia) si sono concluse le qualificazioni riservate alle individualiste seniores nell’ambito degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Le atlete si sono cimentate con cerchio, palla, clavette, nastro e si è delineato il quadro delle otto ammesse alle finali di specialità , che andranno in scena nella giornata di domenica in terra baltica. Allo stesso tempo si è determinato il quadro delle qualificate alla finale all-around in programma sabato. Sofia Raffaeli ha strappato una quadrupla ammissione alle finali, raggiungendo l’obiettivo della vigilia. La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo sul giro completo ai Giochi di Parigi 2024 e argento continentale nell’all-around, ha firmato il quarto punteggio al cerchio, al nastro e alla palla e il sesto alle clavette. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali degli Europei: Sofia Raffaeli fa il pieno, doppietta di Dragas

