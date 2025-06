Ginnastica ritmica le Farfalle sognano una medaglia agli Europei | prima gara con la nuova allenatrice

Le Farfalle della ginnastica ritmica sognano in grande: all’esordio con la nuova allenatrice, l’Italia punta a salire sul podio agli Europei 2025 di Tallinn. Un’evoluzione importante, che mostra la volontà di emergere e di scrivere nuovi capitoli di successo. Con un team rinnovato e tanta determinazione, le atlete affronteranno questa sfida come trampolino di lancio verso traguardi ancora più ambiziosi, certi che il loro impegno possa portare a risultati sorprendenti.

Le Farfalle si presentano con grandi ambizioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica e punteranno a salire sul podio nel concorso generale che andrà in scena sabato 7 giugno sulla pedana di Tallinn (Estonia). L’Italia è stata completamente rinnovata negli ultimi mesi: in terra baltica non ci sarà neanche un’atleta della rosa capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2025 e nel frattempo è arrivata la nuova allenatrice Mariela Pashalieva. La tecnica bulgara è subentrata a Emanuela Maccarani e ha abbracciato questo gruppo da un mese, dopo che le azzurre hanno un po’ faticato negli all-around di Coppa del Mondo ed essere salite sul podio in European Cup (dove si è gareggiato con un format speciale). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, le Farfalle sognano una medaglia agli Europei: prima gara con la nuova allenatrice

