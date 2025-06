Ginnastica ritmica Europei 2025 oggi | orari 6 giugno tv streaming italiane in gara

Vivi l'emozione degli Europei 2025 di ginnastica ritmica oggi, venerdì 6 giugno, con la terza giornata a Tallinn! Dalle prime luci del mattino alle 09.00, le migliori talentuose italiane si sfideranno tra clavette e nastro, portando in alto il nome dell’Italia. Scopri orari, streaming e tutte le emozionanti gare di questa giornata imperdibile, perché ogni movimento e ogni sorriso raccontano la passione di questa disciplina straordinaria.

Oggi venerdì 6 giugno va in scena la terza giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con la seconda parte delle qualificazioni riservate alle individualiste seniores, le quali saranno impegnate nelle qualificazioni tra clavette e nastro. Si incomincerà alle ore 09.00, le italiane sono state inserite nel gruppo C e scenderanno subito in pedana dopo essersi esibite con palla e cerchio il giorno precedente. Grande attesa per Sofia Raffaeli: la vice campionessa europea e bronzo olimpico nel concorso generale individuale vuole concludere al meglio questo turno preliminare per poi lanciarsi con convinzione verso le finali previste nel fine settimana (sabato l’all-around, domenica le specialità). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 6 giugno, tv, streaming, italiane in gara

In questa notizia si parla di: Ginnastica Ritmica Europei Giugno

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

Europei Ginnastica Ritmica a Tallinn, oggi e domani le qualificazioni, sabato e domenica le finali All Round Individuali e Squadre, più le finali di specialità, con ampia copertura su Rai Sport e Rai Play TC Rai: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio Partecipa alla discussione

Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari giovedì 5 giugno, tv, streaming, italiane in gara - Oggi giovedì 5 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con ... Segnala oasport.it

Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 4 giugno, tv, streaming, italiane in gara - Oggi mercoledì 4 giugno incominciano gli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si apre la rassegna continentale con una giornata ... Lo riporta oasport.it

Due ginnaste della Motto agli Europei di ginnastica ritmica - Il sogno europeo di Chiara Badii e Sofia Sicignano prende forma a Tallinn. È nella capitale dell’Estonia che le due ginnaste della Raffaello Motto andranno a caccia di una medaglia con la squadra ital ... Si legge su noitv.it