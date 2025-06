Gimenez | "Al Milan ti crocifiggono anhce se arrivi secondo ora vogliamo lo scudetto Le critiche non mi toccano"

Santiago Giménez, attaccante del Milan, si presenta con fermezza e determinazione, sfidando le critiche e mantenendo alta la sua concentrazione: “Anche se arriverò secondo, vogliamo lo scudetto”. In un’intervista esclusiva a GQ México, Giménez condivide il suo percorso e l’impatto in Italia, dimostrando che per lui le parole non sono altro che motivazione. La sua forza sta nel credere fermamente nel sogno rossonero, e noi siamo qui per seguirlo passo dopo passo.

L`attaccante del Milan, Santiago Gimènez, ha rilasciato una intervista a GQ Mèxico, nella quale ha raccontato l`impatto avuto in Italia dalla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Milan Gimenez Quot Crocifiggono

Inzaghi: “Gimenez? Le panchine gli hanno fatto bene. Tifo Milan, ma …” - Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha recentemente commentato l'importanza delle panchine nel processo di crescita dei giocatori.